Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Васильева

Пелагея Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2542-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Елизавета Герасимова
Отец - Котелин Герасим Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Ирина Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Васильева, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Федоров Григорий Андреев, крестьянин (д. Малое Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.