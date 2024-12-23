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Адрианова Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Адрианова Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2541-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Александра Андреева
Отец - Адрианов Андрей Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Адрианова Анна Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Адрианов Иван Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Иванова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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