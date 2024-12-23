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Богомолов Иоанн Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Иоанн Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2538-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 106
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Богомолов Иоанн Иванов
Отец - Богомолов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Евдокия Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Анна Иванова, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Шишков Василий Феодоров, крестьянин (д. д. Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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