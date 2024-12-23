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Костюхин Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Костюхин Иван Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2531-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Гнусарев Гавриил Феодоров
Отец - Гнусарев Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Гнусарева Параскева Александрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхин Иван Михайлов, из крестьян запасной рядовой (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Александрова, крестьянская девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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