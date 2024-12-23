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Грибова Евдокия Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грибова Евдокия Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2528-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Межуев Иоанн Григорьев
Отец - Межуев Григорий Михайлов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Межуева Дария Алексеева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грибова Евдокия Алексеева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Межуев Василий Григорьев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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