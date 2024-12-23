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Надувалин Николай Осипов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надувалин Николай Осипов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2527-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
17.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Дария Николаева
Отец - Надувалин Николай Осипов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Надувалина Мария Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Александра Осипова, солдатка
Воспр. - Шеленин Михаил Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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