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Чекмарева Анна Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чекмарева Анна Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2524-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Чекмарев Василий Максимов
Отец - Чекмарев Максим Григорьев, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Анна Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарев Михаил Григорьев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарева Параскева Григорьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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