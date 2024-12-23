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Анастасия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анастасия Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2523-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Анастасия Иванова
Отец - Ларин Иван Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Дария Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринова Анна Андреева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Хрусталев Василий Ильин, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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