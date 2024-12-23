Грачева Праскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачева Праскева Григорьева

Грачева Праскева Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грачева Праскева Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2518-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.02.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.02.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 102
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Агафия Васильева
Отец - Грачев Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Грачева Праскева Григорьева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грачева Татиана Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Григорьев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.