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Кукуркин Стефан Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркин Стефан Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2508-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.01.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 100
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Кукуркин Георгий Васильев
Отец - Кукуркин Василий Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Анастасия Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркин Стефан Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркина Мария Михайлова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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