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Никитина Дария Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никитина Дария Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2507-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.12.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.12.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Никитин Василий Димитриев
Отец - Никитин Димитрий Герасимов, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Дария Егорова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Котелин Михаил Алексеев, запасной ефрейтор (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Новоселова Мария Егорова, крестьянская девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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