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Баринов Матвей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баринов Матвей Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2505-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.12.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян состоящий на действительной службе
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.12.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 жен
Урожд. - Анна Стефанова
Отец - Ларин Стефан Павлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Анна Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринов Матвей Григорьев, из крестьян состоящий на действительной службе (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Дария Ильина, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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