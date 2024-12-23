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Крупенин Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крупенин Иван Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2504-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
02.12.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 муж
Урожд. - Крупенин Николай Иванов
Отец - Крупенин Иван Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Крупенина Мария Тимофеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенин Николай Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенина Надежда Алексеева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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