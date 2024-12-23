Зуев Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Иван Николаев

Зуев Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2503-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян находящийся на действительной службе рядовой
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Зуев Василий Николаев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Васса Димитриева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Иван Николаев, из крестьян находящийся на действительной службе рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Солнцева Александра Николаева, крестьянская жена (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.