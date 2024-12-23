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Зуев Иван Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Иван Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2501-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 181
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Зуев Николай Иванов
Отец - Зуев Иван Сергеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Анастасия Максимова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евсеева Татиана Сергеева, крестьянская жена (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Александр Сергеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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