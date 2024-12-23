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Леханов Илия Абрамов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Леханов Илия Абрамов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2499-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
14.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Леханов Филипп Илиин
Отец - Леханов Илия Абрамов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Леханова Мария Данилова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Кирилл Ильин, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханова Варвара Алексеева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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