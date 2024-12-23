Буравцева Елизавета Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуравцева Елизавета Николаева

Буравцева Елизавета Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Буравцева Елизавета Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2498-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Новотёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Котелин Григорий Герасимов
Отец - Котелин Герасим Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Ирина Алексеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Буравцева Елизавета Николаева, крестьянка (д. Новотёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Черников Алексей Никитин, крестьянский сын (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.