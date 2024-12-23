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Давыдова Анна Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Давыдова Анна Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2497-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Давыдов Филипп Андреев
Отец - Давыдов Андрей Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Давыдова Ирина Семенова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Давыдов Илия Андреев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Давыдова Анна Семенова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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