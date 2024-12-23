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Мартинова Надежда Адрианова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мартинова Надежда Адрианова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2496-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Мартинов Григорий Матвеев
Отец - Мартинов Матвей Антонов, из крестьян рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мартинова Надежда Адрианова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мартинов Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрена Антонова, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Матрена Антонова, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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