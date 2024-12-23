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Куликова Мария Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Куликова Мария Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2492-р
Роль персоны
Мать
Дата события
31.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Куликов Михаил Никитин
Отец - Куликов Никита Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Куликова Мария Семенова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Куликов Никита Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тихонова Елена Семенова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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