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Савельева Наталия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Савельева Наталия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2490-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
29.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 178
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Рагуленков Михаил Петров
Отец - Рагуленков Петр Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Рагуленкова Евдокия Савельева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленков Семен Яковлев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Савельева Наталия Иванова, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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