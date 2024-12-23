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Власов Гавриил Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Власов Гавриил Гавриилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2489-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
25.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 178
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Власов Димитрий Александров
Отец - Власов Александр Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Власова Александра Филиппова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Власов Гавриил Гавриилов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горохова Пелагея Григорьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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