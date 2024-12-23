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Зуева Анна Герасимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Анна Герасимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2488-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 178
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Параскева Григорьева
Отец - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Пелагея Николаева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Иван Григорьев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Анна Герасимова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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