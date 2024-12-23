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Кукуркина Анна Трифонова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркина Анна Трифонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2487-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
22.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 178
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Кукуркин Димитрий Павлов
Отец - Кукуркин Павел Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Анна Трифонова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Гришина Ирина Трофимова, крестьянская жена (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркин Степан Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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