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Кукуркин Стефан Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркин Стефан Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2486-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 177
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Мартинов Иоанн Филиппов
Отец - Мартинов Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мартинова Ксения Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркин Стефан Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Александрова, воспитанница Московского Воспитательного Дома
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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