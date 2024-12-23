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Параскева Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2485-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 177
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Параскева Иванова
Отец - Пискарев Иван Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пискарева Агрипина Феодорова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пискарев Иван Герасимов, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пискарева Анна Васильева, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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