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Корнеев Илия Афонасьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Корнеев Илия Афонасьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2483-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 177
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Параскева Яковлева
Отец - Сидякин Яков Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Пелагея Николаева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Казанова Анастасия Васильева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Корнеев Илия Афонасьев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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