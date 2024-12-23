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Рожкова Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожкова Екатерина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2482-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 177
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Пелагея Иванова
Отец - Молодкин Иван Александров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Молодкина Анастасия Михайлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Молодкин Иосиф Александров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожкова Екатерина Иванова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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