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Исаева Татиана Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаева Татиана Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2479-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 176
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Исаев Алексей Алексеев
Отец - Исаев Алексей Матвеев, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Исаева Анна Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Иван Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаева Татиана Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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