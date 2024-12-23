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Наумова Евдокия Иаковлева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумова Евдокия Иаковлева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2477-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.09.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 175
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Пелагея Сергеева
Отец - Наумов Сергей Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наумова Екатерина Софронова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егоров Михаил Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумова Евдокия Иаковлева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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