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Грачева Матрена Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грачева Матрена Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2473-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.09.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.09.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 175
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Вера Петрова
Отец - Грачев Петр Егоров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Грачева Анна Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грачева Матрена Петрова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Стрюцков Никита Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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