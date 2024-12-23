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Кукуркин Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркин Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2471-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.09.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.09.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 174
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Кукуркин Сергий Иванов
Отец - Кукуркин Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Анастасия Тимофеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркин Гавриил Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кукуркина Мария Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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