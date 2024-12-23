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Байков Михаил Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байков Михаил Николаев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2468-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.09.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.09.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 174
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Байков Михаил Николаев
Отец - Байков Николай Михайлов, из крестьян запасной ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Фекла Пафнутиева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Агриппина Стефанова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Василий Михайлов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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