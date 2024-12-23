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Марфа Игнатиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Марфа Игнатиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2467-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 174
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Марфа Игнатиева
Отец - Афонасьев Игнатий Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Афонасьева Матрена Дмитриева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Афонасьева Анна Андреева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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