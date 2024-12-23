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Сумбуров Иван Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сумбуров Иван Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2462-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Баринов Александр Гавриилов
Отец - Баринов Гавриил Григорьев, из крестьян запасной унтер офицер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Наталия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ефимова Наталия Иванова, крестьянская жена (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сумбуров Иван Семенов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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