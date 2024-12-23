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Зуева Наталия Илиина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Наталия Илиина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2460-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Зуева Наталия Илиина
Отец - Зуев Илия Димитриев ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Параскева Семенова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Петр Ильин, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Елизавета Ильина, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Зуева Елизавета Ильина, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
статус не указан
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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