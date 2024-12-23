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Семенова Анна Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Семенова Анна Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2459-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
22.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Захаров Иоанн Феодоров
Отец - Захаров Феодор Иванов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Захарова Матрена Андреева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бочаров Семен Михайлов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Семенова Анна Феодорова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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