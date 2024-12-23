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Гамихин Семен Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гамихин Семен Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2456-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Надувалин Андрей Николаев
Отец - Надувалин Николай Осипов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Надувалина Мария Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Гамихин Семен Васильев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Гамихина Пелагея Васильева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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