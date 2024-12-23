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Александра Феодотова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Феодотова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2454-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата крещения
06.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Бабурин Димитрий Григорьев
Отец - Бабурин Григорий Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Бабурина Евфимия Феодотова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Феодотова, крестьянская девица (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Егоров Иван Дмитриев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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