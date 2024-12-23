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Антонов Матфий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Антонов Матфий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2453-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.08.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
03.08.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Антонов Матфий Иванов
Отец - Антонов Иван Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Антонова Анастасия Егорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонов Григорий Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонова Праскева Максимова, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Антонова Праскева Максимова, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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