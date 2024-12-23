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Евдокия Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2451-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.07.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
31.07.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Евдокия Алексеева
Отец - Бабурин Алексей Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бабурина Анна Григорьева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Солиднова Праскева Петрова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Старостин Василий Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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