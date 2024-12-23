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Семина Ирина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Семина Ирина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2449-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.07.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.07.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Семин Илия Дмитриев
Отец - Семин Дмитрий Ильин, из крестьян запасной рядовой (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Семина Ирина Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Семина Пелагея Ильина, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Шишков Василий Феодоров, из крестьян запасной рядовой (д. д. Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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