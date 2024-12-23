Иван Николаев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Иван Николаев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2446-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.06.1897
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- воспитанник Московского Воспитательного Дома
- Дата крещения
- 27.06.1897
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 169
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Марфа Павлова
Отец - Ледаков Павел Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ледакова Мария Емельянова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Акилина Егорова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Николаев, воспитанник Московского Воспитательного Дома
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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