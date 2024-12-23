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Луковников Дмитрий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Луковников Дмитрий Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2445-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.06.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.06.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Луковников Петр Дмитриев
Отец - Луковников Дмитрий Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Луковникова Александра Никитина (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лотарева Варвара Васильева, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сальников Никита Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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