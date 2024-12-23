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Платонова Пелагия Козмина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Платонова Пелагия Козмина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2444-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.06.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.06.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Чунов Петр Егоров
Отец - Чунов Егор Сергеев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чунова Татиана Константинова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бабурин Григорий Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Платонова Пелагия Козмина, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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