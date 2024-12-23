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Вольф Иосиф

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Вольф Иосиф
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2443-р
Роль персоны
Отец
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
австрийский подданный
Дата крещения
30.05.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Присоед. - Вольф Елизавета Иосифова
Отец - Вольф Иосиф, австрийский подданный
Воспр. - Померанцева Анастасия Петрова, жена псаломщика Ильинской города Можайска церкви (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Прытков Василий Кириллов, дьякон Ильинской города Можайска церкви (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: присоединение: дочь Австрийского подданного Иосифа Вольф девица Елизавета, состоящая в Римско-Католическом вероисповедании, 23 лет от рождении, вследствие изъявленнного ею решительного желания помазанием Св. Мира присоединена к православной Греко-Римской церкви с сохранением ея прежнего имени в память Св. Праведные Елизаветы, празднуемой церковию 5 сентября
Примечание / Дополнительно
присоединение: дочь Австрийского подданного Иосифа Вольф девица Елизавета, состоящая в Римско-Католическом вероисповедании, 23 лет от рождении, вследствие изъявленнного ею решительного желания помазанием Св. Мира присоединена к православной Греко-Римской церкви с сохранением ея прежнего имени в память Св. Праведные Елизаветы, празднуемой церковию 5 сентября
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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