Вольф Елизавета Иосифова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Вольф Елизавета Иосифова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2443-р
- Роль персоны
- Присоединенный
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Дата крещения
- 30.05.1897
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 168
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 20 жен
Присоед. - Вольф Елизавета Иосифова
Отец - Вольф Иосиф, австрийский подданный
Воспр. - Померанцева Анастасия Петрова, жена псаломщика Ильинской города Можайска церкви (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Прытков Василий Кириллов, дьякон Ильинской города Можайска церкви (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: присоединение: дочь Австрийского подданного Иосифа Вольф девица Елизавета, состоящая в Римско-Католическом вероисповедании, 23 лет от рождении, вследствие изъявленнного ею решительного желания помазанием Св. Мира присоединена к православной Греко-Римской церкви с сохранением ея прежнего имени в память Св. Праведные Елизаветы, празднуемой церковию 5 сентября
- Примечание / Дополнительно
- присоединение: дочь Австрийского подданного Иосифа Вольф девица Елизавета, состоящая в Римско-Католическом вероисповедании, 23 лет от рождении, вследствие изъявленнного ею решительного желания помазанием Св. Мира присоединена к православной Греко-Римской церкви с сохранением ея прежнего имени в память Св. Праведные Елизаветы, празднуемой церковию 5 сентября
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