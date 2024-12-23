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Солдаткин Петр Иоакимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Солдаткин Петр Иоакимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2442-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.05.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Елена Иоакимова
Отец - Солдаткин Иоаким Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Солдаткина Агрипина Иоакимова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Еремеева Наталия Иванова, крестьянская жена (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Солдаткин Петр Иоакимов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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