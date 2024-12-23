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Гамихина Елена Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гамихина Елена Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2441-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.05.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.05.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Гамихин Константин Иванов
Отец - Гамихин Иван Евфимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Гамихина Елена Егорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Гамихин Николай Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Савельева Стефанида Константинова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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