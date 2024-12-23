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Майоркина Евдокия Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркина Евдокия Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2439-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.05.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Пелагия Феодорова
Отец - Бабурин Феодор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бабурина Елена Петрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бабурин Михаил Феодоров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Майоркина Евдокия Егорова, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: выд. Дата неразборчиво
Примечание / Дополнительно
выд. Дата неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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